Александр Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

В переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, отмечает RT.

Лукашенко пожаловался, что переговорная группа периодически находит и обсуждает какой-либо спорный вопрос, слышит обещание принять меры, но на самом деле ничего не происходит.

«Пообещали — забыли. Второй раз пообещали — забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов», — пожаловался Лукашенко.

Как пишут «Известия», Александр Лукашенко, тем не менее, заявил, что Россия и Белоруссия договорились не ломать договор о Союзном государстве, а более того - шаг за шагом развивать интеграцию.