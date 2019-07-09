Александр Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
В переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, отмечает RT.
Лукашенко пожаловался, что переговорная группа периодически находит и обсуждает какой-либо спорный вопрос, слышит обещание принять меры, но на самом деле ничего не происходит.
«Пообещали — забыли. Второй раз пообещали — забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов», — пожаловался Лукашенко.
Как пишут «Известия», Александр Лукашенко, тем не менее, заявил, что Россия и Белоруссия договорились не ломать договор о Союзном государстве, а более того - шаг за шагом развивать интеграцию.
Лукашенко назвал договор о Союзном государстве актуальным и отметил, что речь не идет о том, чтобы одна страна вошла в состав другой, поскольку в этом «нет необходимости». По его словам, сегодня нет даже разговоров об этом, уточняет РИА Новости.
Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 18 июля в Санкт-Петербурге. Как отметил глава российского государства, Москва настроена на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей.
Ранее в эфире НСН белорусский экономист и политолог Алексей Дзермант рассказал, что между странами разработан план по углублению интеграции, а на встрече два лидера будут обсуждать конкретные предложения по ее осуществлению.
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