Алаудинов: Российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ

Российские военные делают все для того, чтобы освободить территории от ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны РФ делают все для того, чтобы уничтожить противника», - сказал он.

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10 августа в Минобороны России сообщили, что российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил, что командование НАТО курирует операцию ВСУ под Курском, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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