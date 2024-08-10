Алаудинов: Российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ

Российские военные делают все для того, чтобы освободить территории от ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны РФ делают все для того, чтобы уничтожить противника», - сказал он.