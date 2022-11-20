Трамп решил не возвращаться в Twitter
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, где разблокировали его аккаунт, сообщает The Hill.
Бывший глава Белого дома считает, что у социальной сети довольно много проблем, заявил он во время виртуального выступления перед ежегодным собранием руководства Еврейской республиканской коалиции.
«Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — отметил Трамп.
По его словам, он продолжит общаться с избирателями с помощью платформы Truth Social, которую он создал после блокировки его аккаунта в Twitter за посты о нападении на Капитолий в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа пытались сорвать голосование Конгресса США за итоги резидентских выборов в США с победой Джо Байдена.
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