Трамп решил не возвращаться в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, где разблокировали его аккаунт, сообщает The Hill.

Разблокирован аккаунт Трампа в Twitter

Бывший глава Белого дома считает, что у социальной сети довольно много проблем, заявил он во время виртуального выступления перед ежегодным собранием руководства Еврейской республиканской коалиции.

«Я не вижу причин для этого, у них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — отметил Трамп.

По его словам, он продолжит общаться с избирателями с помощью платформы Truth Social, которую он создал после блокировки его аккаунта в Twitter за посты о нападении на Капитолий в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа пытались сорвать голосование Конгресса США за итоги резидентских выборов в США с победой Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСоциальная СетьTwitterДональд Трамп
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