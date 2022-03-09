Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

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Независимость ДНР и ЛНР Абхазия признала 25 февраля. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Абхазия девятого марта установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой. Сообщение об этом опубликовано на сайте абхазского МИД.

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