Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Абхазия девятого марта установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой. Сообщение об этом опубликовано на сайте абхазского МИД.

Абхазия признала суверенность ДНР и ЛНР

Независимость ДНР и ЛНР Абхазия признала 25 февраля. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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ФОТО: pixabay.com
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