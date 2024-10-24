Президент Лаоса заявил о желании страны стать членом БРИКС

Лаос хотел бы стать полноправным членом БРИКС, заявил президент страны Тхонглун Сисулит. Об этом пишет РИА Новости.

Политик выступил на заседании в формате «БРИКС-плюс/аутрич» на саммите организации в Казани.

«Мы готовы обеспечивать свое взаимодействие с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена БРИКС», — подчеркнул Сисулит.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что речи о приеме новых государств в БРИКС в 2024 году не идет.

