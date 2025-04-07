В пасхальную ночь работа городского транспорта в Москве будет продлена

Время работы городского транспорта Москвы в пасхальную ночь будет продлено. О том, как будет работать городской транспорт, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, самые востребованные маршруты автобусов, электробусов и трамваев будут ходить до 3:30. Такой режим работы коснется порядка 150 маршрутов. Будет работать и 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта.

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«В дни пасхальных праздников организуем работу бесплатных маршрутов наземного транспорта. Они свяжут станции метро и МЦД с крупнейшими столичными кладбищами в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Перевозка по специальным маршрутам на территориях самых больших кладбищ также будет бесплатной.

В 2025 году «традиционного» повышения цен на яйца к Пасхе не будет, так как стоимость будет снижаться после кризиса из-за птичьего гриппа, производственного потенциала хватает, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПасхаМоскваОбщественный Транспорт

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