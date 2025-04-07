В пасхальную ночь работа городского транспорта в Москве будет продлена

Время работы городского транспорта Москвы в пасхальную ночь будет продлено. О том, как будет работать городской транспорт, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, самые востребованные маршруты автобусов, электробусов и трамваев будут ходить до 3:30. Такой режим работы коснется порядка 150 маршрутов. Будет работать и 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта.