В Москве откроют пять новых речных маршрутов
В Москве в 2025 году появятся десять новых электросудов и пять причалов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, восемь электросудов уже заложены на верфи. Они полностью экологичны, не загрязняют ни воду, ни воздух. После постройки суда будут испытаны. С их выходом на регулярные речные маршруты столичный электрофлот увеличится почти на 50%.
Собянин добавил, что также стартовало строительство причалов, которые смогут принимать до двух судов одновременно. А при посадке-высадки они подзаряжаются. Градоначальник утверждает, что такая технология уникальна, ничего похожего в мире пока нет.
Сезон летней навигации открылся на Москве-реке 24 апреля. Независимо от сезона по Москве-реке курсируют рейсовые электросуда по маршрутам «Киевский – Сердце столицы» и «ЗИЛ – Печатники». В текущем году планируется продлить маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили» и добавить ряд новых остановок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru