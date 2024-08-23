В Москве откроют пять новых речных маршрутов

В Москве в 2025 году появятся десять новых электросудов и пять причалов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, восемь электросудов уже заложены на верфи. Они полностью экологичны, не загрязняют ни воду, ни воздух. После постройки суда будут испытаны. С их выходом на регулярные речные маршруты столичный электрофлот увеличится почти на 50%.