Порядка 200 пар поженятся летом на Северном речном вокзале

Сотрудники столичных ЗАГСов будут проводить церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале с 7 июня по 24 сентября, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, летом порядка 20% церемоний в Москве проводятся на сезонных локациях. В этом году число мест увеличено на четверть, отметила Ракова. Так, благодаря этому на сезонных локациях в этом году смогут пожениться порядка 200 пар.

В минувшем году больше 120 пар поженились в исторических интерьерах вокзала. Церемонии проводят московские ЗАГСы после закрытия вокзала, чтобы не мешать посетителям и пассажирам. Молодожены могут сделать памятные снимки на крыше вокзала, открытой только для них.

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Фото: mos.ru
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