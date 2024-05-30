Порядка 200 пар поженятся летом на Северном речном вокзале

По ее словам, летом порядка 20% церемоний в Москве проводятся на сезонных локациях. В этом году число мест увеличено на четверть, отметила Ракова. Так, благодаря этому на сезонных локациях в этом году смогут пожениться порядка 200 пар.



В минувшем году больше 120 пар поженились в исторических интерьерах вокзала. Церемонии проводят московские ЗАГСы после закрытия вокзала, чтобы не мешать посетителям и пассажирам. Молодожены могут сделать памятные снимки на крыше вокзала, открытой только для них.

