Собянин: Ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс. пожарных и спасателей
Ежедневно на дежурство в столице заступают больше 1,4 тыс. пожарных и спасателей, на вооружении которых находится порядка 700 единиц техники. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, столичную систему экстренного реагирования постоянно совершенствуют, что позволяет ежегодно снижать число пожаров и происшествий на воде, а также количество пострадавших.
В городе в частности внедряются новые методики взаимодействия, осваиваются образцы современной техники, развивается инфраструктура пожарно-спасательного гарнизона. Также готовятся высококвалифицированные кадры, создана уникальная сводная мобильная группировка из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства.
За 2024 год для пожарно-спасательных подразделений город закупил больше 100 единиц современной техники, включая аэролодки, пожарные автомобили-базы газодымозащитной службы, автолестницы, автоцистерны.
Ранее Собянин рассказал, что на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО.
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