Собянин: Ежедневно в Москве дежурят более 1,4 тыс. пожарных и спасателей

Ежедневно на дежурство в столице заступают больше 1,4 тыс. пожарных и спасателей, на вооружении которых находится порядка 700 единиц техники. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, столичную систему экстренного реагирования постоянно совершенствуют, что позволяет ежегодно снижать число пожаров и происшествий на воде, а также количество пострадавших.