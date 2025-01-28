Собянин: На ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Новый коворкинг-центр некоммерческих организаций открылся в Москве на ВДНХ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Центр расположился в павильоне №44 «Кролиководство», который находится за четвертым Каменским прудом в северо-восточной части ВДНХ и является объектом культурного наследия федерального значения.

«Мы провели его реставрацию и приспособили для современного использования», – подчеркнул Собянин.

В пространстве коворкинг-центра оборудовали презентационный зал, зону коворкинга и переговоров, установили мультимедийное оборудование. Резидентам доступны различные услуги, в том числе помощь в проведении событий. Сейчас в Москве работают уже 12 пространств с бесплатными сервисами для НКО.

