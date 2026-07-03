Овчинский: Новый технопарк построят по программе КРТ на северо-западе Москвы
Современный производственно-технологический комплекс будет создан в районе Митино на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Технопарк будет возведен на участке площадью 1,13 гектара на Дубравной улице, который сейчас занимают пустыри и ветхие складские постройки. Проект решения о комплексном развитии территории был опубликован на сайте mos.ru.
«Планируется построить современный технопарк общей площадью более 19 тысяч квадратных метров, где будет создано около 200 высококвалифицированных рабочих мест. Прилегающую к объекту территорию благоустроят и обеспечат удобной улично-дорожной сетью», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Проект планируется реализовать в течение пяти лет. Участок строительства расположен по адресу: улица Дубравная, владения 50, 52/1, в пешей доступности от метро «Митино» Арбатско-Покровской линии метро.
Отмечается, что новый технопарк в Митино не только поддержит высокотехнологичные компании, но и окажет положительный эффект на экономику города. На каждый рубль предоставленных налоговых льгот приходится 13 рублей частных инвестиций, а общие вложения в московские технопарки за последнее десятилетие достигли 198 миллиардов рублей.
Программа КРТ направлена на создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий, интегрируя их в общую структуру города. В Москве сегодня реализуется более 420 проектов программы общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров, в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.
Ранее Владислав Овчинский сообщал, что в программу реновации Северо-Западного округа включены 432 дома, из которых 14 находятся в районе Митино.
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