Овчинский: Новый технопарк построят по программе КРТ на северо-западе Москвы

Современный производственно-технологический комплекс будет создан в районе Митино на северо-западе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Технопарк будет возведен на участке площадью 1,13 гектара на Дубравной улице, который сейчас занимают пустыри и ветхие складские постройки. Проект решения о комплексном развитии территории был опубликован на сайте mos.ru.

«Планируется построить современный технопарк общей площадью более 19 тысяч квадратных метров, где будет создано около 200 высококвалифицированных рабочих мест. Прилегающую к объекту территорию благоустроят и обеспечат удобной улично-дорожной сетью», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Проект планируется реализовать в течение пяти лет. Участок строительства расположен по адресу: улица Дубравная, владения 50, 52/1, в пешей доступности от метро «Митино» Арбатско-Покровской линии метро.

Отмечается, что новый технопарк в Митино не только поддержит высокотехнологичные компании, но и окажет положительный эффект на экономику города. На каждый рубль предоставленных налоговых льгот приходится 13 рублей частных инвестиций, а общие вложения в московские технопарки за последнее десятилетие достигли 198 миллиардов рублей.

Программа КРТ направлена на создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий, интегрируя их в общую структуру города. В Москве сегодня реализуется более 420 проектов программы общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров, в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.

Ранее Владислав Овчинский сообщал, что в программу реновации Северо-Западного округа включены 432 дома, из которых 14 находятся в районе Митино.

