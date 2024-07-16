На портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок
Более 310 тысяч закупок совершено на портале поставщиков за полгода, что на 11 процентов больше, чем в такой же период прошлого года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, объем закупок вырос на 30 процентов: больше 55 млрд рублей против 42,4 млрд. Самыми актуальными товарами в текущем году стала медицинская продукция, бытовая техника, продукты питания, канцелярские изделия, хозяйственные и строительные товары.
Собянин напомнил, что портал поставщиков – площадка, где госзаказчики через закупки малого объема могут приобретать необходимые товары, работы и услуги. На площадке работают больше 57 тысяч заказчиков из десятков российских регионов, свою продукцию предлагают свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, а в электронном каталоге размещено почти три миллиона уникальных наименований.
Помимо Москвы на ресурсе активно закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее сообщалось, что чат-бот на портале поставщиков, раболтающий с 2020 года, обработал почти 180 тысяч обращений пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru