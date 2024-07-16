На портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Более 310 тысяч закупок совершено на портале поставщиков за полгода, что на 11 процентов больше, чем в такой же период прошлого года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, объем закупок вырос на 30 процентов: больше 55 млрд рублей против 42,4 млрд. Самыми актуальными товарами в текущем году стала медицинская продукция, бытовая техника, продукты питания, канцелярские изделия, хозяйственные и строительные товары.