Чат-бот на портале поставщиков Москвы обработал более 180 тысяч обращений
Чат-бот на столичном портале поставщиков, который доступен пользователям с осени 2020 года, отработал почти 180 тысяч обращений. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.
«Сервис помогает заказчикам и поставщикам ориентироваться на платформе и быстро находить необходимую справочную информацию. За 3,5 года искусственный интеллект обработал 178,7 тысячи обращений», – пояснил он.
Наиболее часто к чат-боту обращаются по вопросам, связанным с регистрацией и началом работы на портале поставщиков. Также пользователей интересует алгоритм проведения закупок и пополнение каталога продукции. Средняя продолжительность подобных консультаций не превышает пяти минут.
Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, чат-бот портала обрабатывает самостоятельно 80% поступающих вопросов. В 20% случаев к обращениям подключается оператор, при этом чат-бот фиксирует полученные ответы, что упрощает обработку аналогичных запросов в будущем.
«Чат-бот полезен и опытным участникам – консультант может ответить более чем на 700 вопросов и, благодаря искусственному интеллекту, продолжает обучаться и расширять свою базу знаний», – рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.
Для обращения к чат-боту достаточно нажать на красную иконку сообщения в левой части экрана. В открывшемся окне пользователю доступен выбор из шести наиболее популярных тем и поле для ввода текста. Общаясь с оператором, пользователь может загрузить документ, что позволяет получить более детальную консультацию.
Портал поставщиков функционирует с 2013 года. На платформе уже работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков превышает два миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru