Чат-бот на портале поставщиков Москвы обработал более 180 тысяч обращений

Чат-бот на столичном портале поставщиков, который доступен пользователям с осени 2020 года, отработал почти 180 тысяч обращений. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Сервис помогает заказчикам и поставщикам ориентироваться на платформе и быстро находить необходимую справочную информацию. За 3,5 года искусственный интеллект обработал 178,7 тысячи обращений», – пояснил он.

Наиболее часто к чат-боту обращаются по вопросам, связанным с регистрацией и началом работы на портале поставщиков. Также пользователей интересует алгоритм проведения закупок и пополнение каталога продукции. Средняя продолжительность подобных консультаций не превышает пяти минут.

Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, чат-бот портала обрабатывает самостоятельно 80% поступающих вопросов. В 20% случаев к обращениям подключается оператор, при этом чат-бот фиксирует полученные ответы, что упрощает обработку аналогичных запросов в будущем.

«Чат-бот полезен и опытным участникам – консультант может ответить более чем на 700 вопросов и, благодаря искусственному интеллекту, продолжает обучаться и расширять свою базу знаний», – рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Для обращения к чат-боту достаточно нажать на красную иконку сообщения в левой части экрана. В открывшемся окне пользователю доступен выбор из шести наиболее популярных тем и поле для ввода текста. Общаясь с оператором, пользователь может загрузить документ, что позволяет получить более детальную консультацию.

Портал поставщиков функционирует с 2013 года. На платформе уже работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков превышает два миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

