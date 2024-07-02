Региональные заказчики разместили более 1,5 млн закупок на Портале поставщиков

Региональные заказчики опубликовали на портале поставщиков Москвы свыше 1,5 миллиона закупок по потребностям почти за шесть лет, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Закупки по потребностям – это один из видов приобретения продукции на портале поставщиков. С августа 2018 года такая форма закупок позволяет региональным заказчикам оперативно закупать различную продукцию. К ней относятся продукты, медицинские и строительные товары, бытовая техника и оборудование, канцелярские принадлежности, учебники, а также услуги и работы по охране и содержанию учреждений.

По ее словам, регионами-лидерами по количество размещенных на портале закупок стали Московская область (577 тысяч закупок), Санкт-Петербург (386 тысяч закупок), а также Пермский край (91 тысяча закупок).

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что за неполный 2018 год региональные заказчики опубликовали 935 закупок, за 2019 год - почти 92 тысячи, а в 2023 году количество увеличилось в четыре раза и достигло 395 тысяч. С начала 2024 года региональные заказчики опубликовали более 180 тысяч закупок.

Заместитель столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев подчеркнул, что московский портал поставщиков является надежным и удобным инструментом для предпринимателей, а также для государственных и муниципальных учреждений.

