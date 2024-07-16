В Москве пройдёт всемирный фестиваль циркового искусства «Идол»

В Москве после пятилетнего перерыва состоится фестиваль циркового искусства «Идол». Он пройдет 18–21 июля, сообщил на пресс-конференции гендиректор Большого Московского цирка, продюсер и ведущий фестиваля «Идол» Эдгард Запашный.

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По его словам, тема фестиваля в этом году – «Русский свет». Мероприятие пройдет на арене Большого Московского цирка с участием более 200 участников из 17 стран мира, в том числе Казахстана, Китая, КНДР, Монголии, Вьетнама, Болгарии, Польши, Испании, Италии, Португалии, США.

Посетители фестиваля увидят самые яркие цирковые номера и аттракционы, в том числе аттракцион Рустама Газзаева с канадскими бизонами.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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