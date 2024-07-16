В Москве пройдёт всемирный фестиваль циркового искусства «Идол»
В Москве после пятилетнего перерыва состоится фестиваль циркового искусства «Идол». Он пройдет 18–21 июля, сообщил на пресс-конференции гендиректор Большого Московского цирка, продюсер и ведущий фестиваля «Идол» Эдгард Запашный.
По его словам, тема фестиваля в этом году – «Русский свет». Мероприятие пройдет на арене Большого Московского цирка с участием более 200 участников из 17 стран мира, в том числе Казахстана, Китая, КНДР, Монголии, Вьетнама, Болгарии, Польши, Испании, Италии, Португалии, США.
Посетители фестиваля увидят самые яркие цирковые номера и аттракционы, в том числе аттракцион Рустама Газзаева с канадскими бизонами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Помощник Трампа предложил создать автономные регионы на Украине
- СМИ: В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС
- Ростех: Самоходка «Мальва» выдержала попадание снаряда HIMARS в зоне СВО
- На юге России ввели временные ограничения потребления электроэнергии
- В России выросло число совершенных мигрантами экстремистских преступлений
- Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском рынке во второй половине июля
- Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров
- Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в результате ДТП
- Штрафующие пользователей электросамокатов скауты появились в Некрасовке
- На Кубани ожидается жара в 41 градус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru