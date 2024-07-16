Тэг-регби, сказки и ролики: какие мероприятия проведут культурные центры Москвы
В рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» культурные центры Москвы подготовили новые программы, где гости смогут поучиться декоративно-прикладному мастерству, поиграть на музыкальных инструментах и посетить семейные тренировки. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.
Так, на площадке культурного центра «Загорье» 18 июля проведут мастер-класс «Наливное яблочко», где посетители сделают открытку в технике айрис-фолдинг. Рядом с культурным центром «Северный» состоится интерактивная программа «В мире сказок» для детей. Их ждет спортивная эстафета, песни и танцы.
В тот же день в парке культуры и отдыха «Озеропарк» пройдет концерт школы игры на барабанах Dedov Drums в рамках проекта «Музыкальные четверги». Также все желающие попробуют свои силы за барабанной установкой на мастер-классе, а 20 июля на площадке культурного центра «Зеленоград» пройдет семейная программа «Движение лета». Гости поучаствуют в танцевальных фитнес-тренировках, потанцуют бачату и латину-микс, поиграют в настольные игры.
Помимо этого, в парке культуры и отдыха «Озеропарк» 22 июля пройдет мастер-класс по акварели, по тег-регби и катанию на роликах. Кроме того, все желающие смогут улучшить навыки равновесия и баланса на слэклайне (хождение по канату), а 23 июля в культурном центре «Северный» гости примут участие в мастер-классе по вокалу «Ключи к вашему голосу».
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