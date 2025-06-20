Ефимов: Объем оформленных градпланов участков для строительства в Москве вырос на 16%

В первые пять месяцев 2025 года Москомархитектура подготовила четыре тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции различных видов недвижимости. Как рассказал на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Лидерами по числу оформленных ГПЗУ и видам разрешенного строительства стали Новомосковский и Троицкий административные округа – там выпустили более 2,1 тысячи градостроительных планов земельных участков», – отметил он.



Среди других лидеров по числу выданных ГПЗУ можно выделить САО (264), ЗАО (260) и ЮЗАО (209).

Со своей стороны председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что ведомство уделяет особое внимание поддержке инициатив граждан. По ее словам, около 49% от общего числа ГПЗУ было выдано физическим лицам и индивидуальным предпринимателям



«Они не только строят дома для себя, но и развивают малый бизнес, создают новые общественные пространства», - добавила Княжевская.



Уточняется, что общий рост числа выданных ГПЗУ отражает комплексный подход Москвы к градостроительному планированию.

