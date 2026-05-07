Ефимов: Новые кварталы появятся в рамках одобренных в апреле 17 проектов КРТ

В Москве реализуют 17 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), одобренных в апреле. Они затронут более 75 гектаров неэффективно используемых участков в 16 районах восьми административных округов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одобренные городом в апреле 17 новых проектов комплексного развития территорий позволят преобразить более 75 гектаров неэффективно используемой земли в 16 столичных районах восьми административных округов. На месте расположенных там сейчас полузаброшенных и морально устаревших объектов появятся привлекательные городские кварталы, где построят свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом около 400 тысяч придется на жилье, а более 831 тысячи “квадратов” – на общественно-деловую и производственную инфраструктуру», - отметил Ефимов.

По его словам, это позволит создать свыше 15,5 тысячи рабочих мест. Проекты КРТ будут реализованы в районах Гольяново, Дорогомилово, Можайский, Проспект Вернадского, Крюково и других. Возле вокзала Лихоборы появится общественно‑деловой комплекс, а на Кутузовском шоссе в Крюкове — гостиница и высокотехнологичные производства.

Всего в Москве на разных стадиях находится 421 проект КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи га. Программа реализуется по поручению мэра Сергея Собянина.

