«Калашников» приступил к выпуску чёрных патронов

Концерн «Калашников» объявил о начале выпуска новой линейки патронов «Стрела», которые предназначены для карабинов «Тигр», «Сайга», «Лось» и других, сообщает РИА Новости.

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Отличие новых патронов - чёрная гильза с увеличенной скоростью полёта пули, благодаря чему обеспечивается хорошая настильность и повышается вероятность попадания в цель. При этом давление в патроннике не превышает допустимой нормы.

«В серии представлены наиболее популярные патроны — 9 мм Luger, 5,45x39, 223 Rem., 7,62x39, 308 Win., 7,62x54R», — отметили в пресс-службе концерна.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ПроизводствоОружиеКонцерн "калашников"
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