Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа, наложенного судами РФ
В настоящее время в силу вступило взыскание с Twitter штрафов на сумму 8,9 миллионов рублей, с начала года еще не было выплачено ни одного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в Таганском уже Москвы.
Отмечается, что материалы для принудительного взыскания уже направлены в службу судебных приставов.
Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить в отношении Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы. По его словам, это связано с неудалением интернет-компаниями запрещенного в России контента. Субботин отметил, что основания для применения оборотных штрафов у ведомства имеются, решения будут приниматься «в ближайшее время».
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