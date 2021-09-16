Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа, наложенного судами РФ

В настоящее время в силу вступило взыскание с Twitter штрафов на сумму 8,9 миллионов рублей, с начала года еще не было выплачено ни одного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в Таганском уже Москвы.

Отмечается, что материалы для принудительного взыскания уже направлены в службу судебных приставов.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово применить в отношении Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы. По его словам, это связано с неудалением интернет-компаниями запрещенного в России контента. Субботин отметил, что основания для применения оборотных штрафов у ведомства имеются, решения будут приниматься «в ближайшее время».

