СМИ: Джек Дорси уходит с поста гендиректора Twitter

Глава компании Twitter Джек Дорси может покинуть свой пост, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

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О причинах подобного решения собеседники телеканала не рассказали. При этом стоимость акций компании после этих новостей выросла на 5,88% - до $49,84.

Дорси является основателем Twitter. Он занимал пост гендиректора до 2008 года, после чего был отстранен. В компанию он вернулся в 2015 году, сменив на посту руководителя Дика Костоло.

Ранее француз Пьер-Кристиан Броше объявил об уходе с поста президента Национальной галереи Коми, сообщают «Невские новости».

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