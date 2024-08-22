В России выросла компенсация на капремонт поврежденного жилья

Размер компенсации на проведение капитального ремонта жилья, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, а также в результате теракта, с 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

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Такие выплаты теперь смогут получить и те граждане, у которых есть доля в общей собственности на другое пригодное для проживания помещение. Она должна составлять менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Ранее сообщалось, что специалисты Москвы намерены капитально отремонтировать около 80 объектов в Луганске. В регионе отремонтируют 76 кровель многоквартирных домов.


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ФОТО: Telegram-канал мэра Курска Игоря Куцака
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