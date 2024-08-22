В России выросла компенсация на капремонт поврежденного жилья
Размер компенсации на проведение капитального ремонта жилья, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, а также в результате теракта, с 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Такие выплаты теперь смогут получить и те граждане, у которых есть доля в общей собственности на другое пригодное для проживания помещение. Она должна составлять менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Ранее сообщалось, что специалисты Москвы намерены капитально отремонтировать около 80 объектов в Луганске. В регионе отремонтируют 76 кровель многоквартирных домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спин-офф сериала «Воронины» выйдет на телеэкраны в сентябре
- ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД
- Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
- Полицейские на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
- В российский прокат вышел фильм «Ворон»
- ФСБ: В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины
- В России выросла компенсация на капремонт поврежденного жилья
- После взрыва в доме в пермском Кизеле произошло обрушение перекрытий
- Мария Александрова возглавит Севастопольскую академию балета
- Смирнов: В Курской области началась установка железобетонных укрытий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru