В России выросла компенсация на капремонт поврежденного жилья

Такие выплаты теперь смогут получить и те граждане, у которых есть доля в общей собственности на другое пригодное для проживания помещение. Она должна составлять менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Ранее сообщалось, что специалисты Москвы намерены капитально отремонтировать около 80 объектов в Луганске. В регионе отремонтируют 76 кровель многоквартирных домов.



