Московские специалисты сделают капремонт около 80 объектов в Луганске

Специалисты Москвы намерены капитально отремонтировать около 80 объектов в Луганске. Работы реализуются в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было заключено между правительствами Москвы и Луганской Народной Республики (ЛНР).

В регионе отремонтируют 76 кровель многоквартирных домов. К новому учебному году в ЛНР уже завершили реставрацию одной из школ. Помимо ремонта кровли и фасада в здании обновили системы электроснабжения, отопления и вентиляции.

В школе также появилась новая мебель и оборудование пищеблока. В рамках благоустройства прилегающей территории во дворе установили ограждение, скамейки и урны, оборудовали детскую и две спортивные площадки.

К концу 2024 года намерены завершить восстановление городской поликлиники Луганска. На данный момент специалисты отремонтировали кровлю и занимаются фасадами, внутренней отделкой, обновлением инженерных сетей.

