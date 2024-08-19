Московские специалисты сделают капремонт около 80 объектов в Луганске
Специалисты Москвы намерены капитально отремонтировать около 80 объектов в Луганске. Работы реализуются в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было заключено между правительствами Москвы и Луганской Народной Республики (ЛНР).
В регионе отремонтируют 76 кровель многоквартирных домов. К новому учебному году в ЛНР уже завершили реставрацию одной из школ. Помимо ремонта кровли и фасада в здании обновили системы электроснабжения, отопления и вентиляции.
В школе также появилась новая мебель и оборудование пищеблока. В рамках благоустройства прилегающей территории во дворе установили ограждение, скамейки и урны, оборудовали детскую и две спортивные площадки.
К концу 2024 года намерены завершить восстановление городской поликлиники Луганска. На данный момент специалисты отремонтировали кровлю и занимаются фасадами, внутренней отделкой, обновлением инженерных сетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru