Собянин: В 2022 году в рамках программы реновации начато заселение 69 новостроек

«В 2022 году 37 тыс. москвичей начали переселение в 69 новостроек по программе реновации. Благодаря такому хорошему результату реализация программы ускорилась в 14 районах столицы», - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, власти города за год смогли подобрать для новостроек 35 стартовых площадок общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров.

Всего в программу реновации столичные власти включили 5 тысяч 175 домов - около миллиона москвичей.

Мэр подчеркнул значение реализации программы, благодаря которой развивается строительство жилья, совершенствует инфраструктура районов столицы.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года девять жилых домов по программе реновации были введены в эксплуатацию в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.