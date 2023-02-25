Собянин: В 2022 году в рамках программы реновации начато заселение 69 новостроек
Москвичи, ставшие участниками программы реновации, переезжают в 69 новостроек, рассказал в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В 2022 году 37 тыс. москвичей начали переселение в 69 новостроек по программе реновации. Благодаря такому хорошему результату реализация программы ускорилась в 14 районах столицы», - отметил Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, власти города за год смогли подобрать для новостроек 35 стартовых площадок общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров.
Всего в программу реновации столичные власти включили 5 тысяч 175 домов - около миллиона москвичей.
Мэр подчеркнул значение реализации программы, благодаря которой развивается строительство жилья, совершенствует инфраструктура районов столицы.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года девять жилых домов по программе реновации были введены в эксплуатацию в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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