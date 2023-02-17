Два жилых корпуса по программе реновации введут в столичном районе Коньково в 2023 году

В столичном районе Коньково в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом по улице Введенского, владение 5, будет состоять из двух монолитных корпусов, по три секции в каждом.

«Расположение квадратом сформирует закрытый и уединенный двор. В настоящее время завершаются монолитные работы, идет устройство фасадов, кладка внутренних стен, а также монтаж внутренних инженерных систем», - рассказал глава департамента.

Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится одноуровневая автостоянка.

Всего здесь будет 418 квартир: 135 однокомнатных, 170 двухкомнатных и 113 трехкомнатных. Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Во всех секциях установят грузопассажирские лифты. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Входы в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых корпусов будет препятствовать скольжению в любое время года.

Внутри двора разместятся три детские игровые площадки, зона для занятий спортом в любое время года и место тихого отдыха.

