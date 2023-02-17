Девять домов по реновации ввели в Москве в 2023 году
С начала 2023 года девять жилых домов по программе реновации были введены в эксплуатацию в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Помощник мэра уточнил, что три многоэтажки построили на севере столицы, два новых дома - на юге, еще две новостройки расположились на северо-востоке Москвы, еще по одной ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном и Юго-Западном округах. Отмечается, что во всех сданных новостройках расположились 2795 квартир.
По словам заммэра, с начала года более тысячи жителей столицы переехали из старых домов в новостройки по реновации. До конца первого квартала 2023 года планируется ввести в эксплуатацию новые дома еще в девяти административных округах Москвы.
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