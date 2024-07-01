СМИ: Микростудии в Москве подорожали на миллион рублей за месяц

Малометражные студии в новостройках Москвы резко подорожали на фоне возможного отказа от их строительства. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что за месяц стоимость этого вида жилья в столице подскочила почти на миллион рублей. Согласно данным, самые бюджетные варианты на текущий момент продаются за 4,5 млн рублей – это лоты площадью порядка 20 «квадратов» в новостройках Зеленограда.

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Указывается, что в пределах «старой» и Новой Москвы ценник возрос до 7-12 млн рублей. В случае оформления ипотеки на 20 лет такая компактная студия обойдется москвичам в 120 тысяч рублей ежемесячно, добавляется в сообщении.

Ранее более 50% российских застройщиков отметили, что запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров не решит проблему доступности жилья. Они предупредили, что отказ от малогабаритной недвижимости снизит доступность и инвестиционную привлекательность жилья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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