СМИ: Микростудии в Москве подорожали на миллион рублей за месяц

Малометражные студии в новостройках Москвы резко подорожали на фоне возможного отказа от их строительства. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

Отмечается, что за месяц стоимость этого вида жилья в столице подскочила почти на миллион рублей. Согласно данным, самые бюджетные варианты на текущий момент продаются за 4,5 млн рублей – это лоты площадью порядка 20 «квадратов» в новостройках Зеленограда.