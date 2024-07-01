СМИ: Микростудии в Москве подорожали на миллион рублей за месяц
Малометражные студии в новостройках Москвы резко подорожали на фоне возможного отказа от их строительства. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что за месяц стоимость этого вида жилья в столице подскочила почти на миллион рублей. Согласно данным, самые бюджетные варианты на текущий момент продаются за 4,5 млн рублей – это лоты площадью порядка 20 «квадратов» в новостройках Зеленограда.
Указывается, что в пределах «старой» и Новой Москвы ценник возрос до 7-12 млн рублей. В случае оформления ипотеки на 20 лет такая компактная студия обойдется москвичам в 120 тысяч рублей ежемесячно, добавляется в сообщении.
Ранее более 50% российских застройщиков отметили, что запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров не решит проблему доступности жилья. Они предупредили, что отказ от малогабаритной недвижимости снизит доступность и инвестиционную привлекательность жилья, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Tesla столкнулась с падением поставок
- Автокриминалист рассказал, что для продажи авто стали использовать поддельные паспорта
- Судебные приставы взыскали с коррупционеров 913 млн рублей штрафов
- СМИ: Микростудии в Москве подорожали на миллион рублей за месяц
- Умерла актриса БДТ имени Товстоногова Татьяна Тарасова
- Голкипер Гилерме покинул «Локомотив»
- Первые ракетки РФ Медведев и Касаткина вышли во второй круг Wimbledon
- Lada Vesta впервые стала лидером по угонам в России
- СМИ: Соавтор хита Hotel California снова требует вернуть ему рукопись песни
- Атаковавшие Дербент и Махачкалу боевики планировали напасть на шиитскую мечеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru