Минстрой намерен к 2030 году обеспечить 34 квадратных метра жилья на человека

Выступая на заседании президиума Госсовета он отметил, что по итогам 2021 года на одного человека в России приходится 27,7 квадратного метра жилья, плюс ещё 3% в отношении 2020 года.

«Цель – достичь к 2030 году 34 квадратных метров на человека», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка максимально эффективно и быстро реализовать своё поручение о снижении льготной ипотеки.