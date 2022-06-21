Минстрой намерен к 2030 году обеспечить 34 квадратных метра жилья на человека

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что жильё является базовой потребностью человека, и одна из главных задач – сделать его доступным, сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании президиума Госсовета он отметил, что по итогам 2021 года на одного человека в России приходится 27,7 квадратного метра жилья, плюс ещё 3% в отношении 2020 года.

«Цель – достичь к 2030 году 34 квадратных метров на человека», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка максимально эффективно и быстро реализовать своё поручение о снижении льготной ипотеки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинстройРоссияЖильеНедвижимость
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