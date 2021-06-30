Эксперты: рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае составит 30-50%

Эксперты считают, что цены пойдут вверх из-за повышенного роста на аренду квартир и частных домов после введения ограничений на въезд туристов. Прежде всего, в стоимости вырастут качественные объекты, расположенные в шаговой доступности от моря. Так, средняя аренда квартиры в Сочи может подорожать с 3-4 тысяч рублей за сутки до 5-6 тысяч.

На июль в Анапе в гостиницах уже отменено более 30% бронирования, а на август - 80%.

Как следствие, туристы не смогут позволить себе отдохнуть на курортах и будут искать более дешевый отдых за пределами страны.

Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что не знает, как эксперты посчитали будущие потери Краснодарского края, но подтвердила, что туристы не успеют вакцинироваться, даже если захотят.

