В Китае назвали самые опасные свойства штамма COVID-19 «омикрон»

Как отметил директор инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхун, новый штамм COVID-19 отличается большим количеством мутаций, в результате которых он и сформировался. Это свойство «омикрона» повысило его устойчивость по сравнению с другими штаммами коронавируса. Так, в очаге своего появления новый вариант коронавируса уже победил все предшествующие штаммы.

Кроме того, эксперты заявляют об ускоренном распространении «омикрон»-штамма. По имеющимся данным, вариант вируса начинает доминировать в тех популяциях, куда ему удается проникнуть, в рекордно быстрые сроки. Как отмечает эпидемиолог Чжун Наньшань, именно поэтому ряд стран ограничивают въезд для граждан других государств, стараясь не допустить проникновения «омикрона» на свою территорию.

Также специалисты сообщают, что новый штамм COVID-19 способен преодолевать уже сформировавшийся в организме иммунитет к вирусу. В то же время эксперты отмечают, что пока рано делать выводы об опасности штамма «омикрон». По мнению ученых, на оценку эффективности существующих вакцин против нового варианта COVID-19 и его реальной угрозы потребуется некоторое время.

