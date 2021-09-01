«Швабе» оборудовал школу в Астраханской области системой очистки воды

В селе Сизый Бугор, расположенном в Астраханской области, в День знаний прошла торжественная церемония запуска системы водоподготовки, разработчиком которой является НИИ «Полюс», входящий в состав Холдинга «Швабе».

Эта установка будет производить воду питьевого качества из технической. За сутки она способна очистить от бактерий, вирусов, взвесей и других веществ не менее 3,3 тысяч литров воды.

«Одна наша установка обеспечит чистой питьевой водой сразу два объекта в селе Сизый Бугор – это школа и детский сад», - отметил гендиректор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

По его словам, система прошла все проверки, а Росздравнадзор одобрил качество воды.

«В целом работа по водоочистке в Астраханской области ведется давно. Установка оборудования не прекращалась даже в период ограничений, связанных с пандемией. И сегодня НИИ “Полюс” готов поставлять его во все населенные пункты региона», - добавил Кузнецов.

Он напомнил, что только 64% сельских жителей в России имеют доступ к качественной воде.

«Наша задача – сделать так, чтобы доступ был у всех», – подчеркнул гендиректор НИИ «Полюс».

Со своей стороны, директор компании «Цифровой водоканал» Алексей Кириллов отметил, что проект по модернизации водоснабжения в Володарском районе Астраханской области стал пилотным.

«Сейчас совместно с “Швабе” рассматриваем вопрос масштабирования проекта и на другие регионы, в том числе на всю Астраханскую область», – сказал Кириллов.

Торжественная церемония запуска новой системы водоподготовки прошла в Сизобугорской школе имени поэта Мажлиса Утежанова. В ней также принял участие и.о. министра экономического развития Астраханской области Владимир Бондаренко.

