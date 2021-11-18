Ученые выяснили, что ношение масок на 53% снижает заболеваемость COVID-19

Специалисты провели шесть исследований, в которых изучали влияние ношения масок, социального дистанцирования и других мер общественного здравоохранения на заболеваемость коронавирусом в мире. В исследованиях участвовали более 400 тысяч человек, более 2,5 тысячи из них болели COVID-19 в момент научной работы.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в отчете ученых.

Отмечается, что большинство вакцин от коронавирусной инфекции не обеспечивают стопроцентную защиту от вируса, поэтому наряду с программами вакцинации необходимо продолжать соблюдать меры профилактики.

