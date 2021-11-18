Ученые выяснили, что ношение масок на 53% снижает заболеваемость COVID-19

Использование масок снижает заболеваемость коронавирусной инфекцией на 53%. К такому выводу пришли ученые из разных стран, в том числе Великобритании, Китая и Австралии. Итоги международного исследования опубликованы в научном журнале British Medical Journal.

Ученые заявили о способности черного перца сдержать распространение COVID-19

Специалисты провели шесть исследований, в которых изучали влияние ношения масок, социального дистанцирования и других мер общественного здравоохранения на заболеваемость коронавирусом в мире. В исследованиях участвовали более 400 тысяч человек, более 2,5 тысячи из них болели COVID-19 в момент научной работы.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости COVID-19 на 53%, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в отчете ученых.

Отмечается, что большинство вакцин от коронавирусной инфекции не обеспечивают стопроцентную защиту от вируса, поэтому наряду с программами вакцинации необходимо продолжать соблюдать меры профилактики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УченыеЗащитная маскаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры