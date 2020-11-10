Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь
Регулярное употребление перца чили уменьшает вероятность преждевременной смерти и продлевает жизнь. Такие выводы сделали специалисты Американской кардиологической ассоциации, сообщает телеканал Fox.
Ученые проанализировали 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения, сопоставив показатели 570 000 человек в Соединенных Штатах, Италии, Китае и Иране.
Выяснилось, что люди, у которых этот острый перец включен в рацион, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний реже на 26%, от рака – на 23%, а от любых других причин – на 25% по сравнению с теми, кто этот продукт не ест вообще или употребляет редко.
Точный механизм действия этого перца пока недостаточно изучен, однако не секрет, что чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действие. Этот пройдет регулирует уровень глюкозы в крови.
Ранее группа ученых заявила, что употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией.
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