Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Точный механизм действия этого перца пока недостаточно изучен, однако не секрет, что чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действие. Этот пройдет регулирует уровень глюкозы в крови.

Ранее группа ученых заявила, что употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией.

