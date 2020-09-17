Названа дата появления в России новой консоли PlayStation

Корпорация Sony назвала цену и дату старта продаж новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство PlayStation в России.

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Как передает агентство, пользователи смогут приобрести игровую приставку за 37 999 рублей. Продажи начнутся 12 и 19 ноября 2020 года. Новая PlayStation будет представлена сначала в США, Мексике, Канаде, а также в Австралии и Новой Зеландии, неделю спустя ее смогут приобрести пользователи со всего мира.

Представители компании заявили, что в новой консоли доступны два варианта: один из них дороже и укомплектован оптическим приводом. Другие характеристики двух модификаций при этом не отличаются.

В РФ консоль PlayStation является самым популярным девайсом на этом рынке. Новая версия консоли Xbox, которую выпускает конкурент Sony - компания Microsoft - будет доступна российским игрокам 10 ноября текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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