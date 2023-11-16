Автодор: Трассу от Москвы до Казани полностью обеспечат 4G
Заместитель главы «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2024 году трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью, сообщает РИА Новости.
По его словам, в компании рассчитывают получить такой уровень связи На большинстве участков автодороги уже в текущем году.
«Возможно, на каких-то участках сотовые операторы будут донастраивать оборудование... Но в следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге», - подчеркнул Макиев.
Ранее правительство РФ утвердило продление автотрассы М-12 до Тюмени, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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