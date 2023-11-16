Автодор: Трассу от Москвы до Казани полностью обеспечат 4G

По его словам, в компании рассчитывают получить такой уровень связи На большинстве участков автодороги уже в текущем году.

«Возможно, на каких-то участках сотовые операторы будут донастраивать оборудование... Но в следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге», - подчеркнул Макиев.

Ранее правительство РФ утвердило продление автотрассы М-12 до Тюмени, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

