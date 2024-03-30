Сергей Собянин рассказал, как работает «мозг» московского метро
Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) московского метро обеспечивает его безопасную и бесперебойную работу, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
ЕДЦ, открытый в 2019 году, объединил большинство подразделений метрополитена. Так, в него входит служба движения, которая обеспечивает точность расчета графика движения поездов до секунды, а также его выполнение на 99,9 процента.
Служба электроснабжения в составе ЕДЦ контролирует подачу напряжения на путевые участки и работу энергетических систем. В зоне внимания эскалаторной службы - безопасный спуск и подъем пассажиров подземки. Комфортную температуру на станциях и работу вентиляционных шахт обеспечивают сотрудники электромеханической службы.
«Цифровые технологии позволяют специалистам ЕДЦ наблюдать за работой всего метро в целом. Они видят, где находится конкретный поезд и сколько людей на станции, как функционируют светофоры и эскалаторы», — рассказал Сергей Собянин.
Ранее депутаты Московской городской думы приняли решение об увеличение штрафов за административные правонарушения в метро, сообщает РИА Новости.
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