Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро
Строящимся станциям московского метрополитена – «ЗИЛ» Троицкой линии и «Достоевская» Кольцевой линии — присвоили названия. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Так, станция «ЗИЛ», расположенная у пересечения проспекта Лихачева и улицы Лисицкого – пересадочная на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии метрополитена. Объект готов уже больше чем наполовину. С открытием станции улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района столицы.
Кроме того, Собянин напомнил, что станция «Достоевская» Кольцевой линии – пересадочная на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии —расположена вдоль улицы Дурова, между Делегатской и Олимпийским проспектом. Сейчас специалисты проектируют будущую станцию. С открытием «Достоевской» новые маршруты смогут выбирать более 200 тысяч жителей горожан в районах Мещанский, Тверской, Марьина Роща.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru