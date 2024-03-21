Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Строящимся станциям московского метрополитена – «ЗИЛ» Троицкой линии и «Достоевская» Кольцевой линии — присвоили названия. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Так, станция «ЗИЛ», расположенная у пересечения проспекта Лихачева и улицы Лисицкого – пересадочная на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии метрополитена. Объект готов уже больше чем наполовину. С открытием станции улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района столицы.

Кроме того, Собянин напомнил, что станция «Достоевская» Кольцевой линии – пересадочная на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии —расположена вдоль улицы Дурова, между Делегатской и Олимпийским проспектом. Сейчас специалисты проектируют будущую станцию. С открытием «Достоевской» новые маршруты смогут выбирать более 200 тысяч жителей горожан в районах Мещанский, Тверской, Марьина Роща.

