Мосгордума увеличила размер штрафов за правонарушения в метро

Одобренный на пленарном заседании законопроект предусматривает выделение в отдельный состав административного правонарушения остановку эскалатора, за исключением экстренных случаев, за что предлагается штрафовать на пять тысяч рублей.

Штраф за умышленное создание мешающих движению пассажиропотока ситуаций, а также за проезд в прекративших перевозку пассажиров поездах предлагается увеличить до двух тысяч рублей (в настоящее время - 100 рублей).

Аналогичный размер штрафа предусматривается за передвижение по территории станций и подуличным переходам велосипедах, самокатах, роликовых коньках и прочих транспортных средствах, за исключением инвалидных колясок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что двум строящимся станциям столичного метро были присвоены названия «ЗИЛ» и Достоевская», сообщает RT.

