Мосгордума увеличила размер штрафов за правонарушения в метро
Депутаты Московской городской думы приняли решение об увеличение штрафов за административные правонарушения в метро, сообщает РИА Новости.
Одобренный на пленарном заседании законопроект предусматривает выделение в отдельный состав административного правонарушения остановку эскалатора, за исключением экстренных случаев, за что предлагается штрафовать на пять тысяч рублей.
Штраф за умышленное создание мешающих движению пассажиропотока ситуаций, а также за проезд в прекративших перевозку пассажиров поездах предлагается увеличить до двух тысяч рублей (в настоящее время - 100 рублей).
Аналогичный размер штрафа предусматривается за передвижение по территории станций и подуличным переходам велосипедах, самокатах, роликовых коньках и прочих транспортных средствах, за исключением инвалидных колясок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что двум строящимся станциям столичного метро были присвоены названия «ЗИЛ» и Достоевская», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Водовоз протаранил пассажирский самолет в аэропорту «Домодедово»
- СК получил 143 заявления о пропавших без вести при теракте в «Крокусе»
- Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука
- Минздрав: Есть запас препаратов для пациентов с ВИЧ минимум на два месяца
- Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом
- В Белгороде в административное здание врезался беспилотник
- Владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте
- Опрос: 13% россиян столкнулись с мошенничеством после теракта в «Крокусе»
- Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат
- АТОР: Средняя стоимость туров на майские праздники составляет от 140 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru