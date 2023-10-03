Нобелевскую премию по физике присудили за изучение электронов
Нобелевскую премию по физике получили трое ученых за изучение электронов и природы света, сообщил во вторник, 3 октября, Нобелевский комитет. Награду вручат франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и французской исследовательнице Анн Л’Юилье.
Премия присуждена «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе», говорится в сообщении Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук.
Накануне комитет объявил, что Нобелевская премия по медицине за 2023 год досталась венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они заслужили ее за изучение РНК и применение этих знаний в создании вакцин от COVID-19.
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