«Для опасных вакцин»: Врач объяснил, за что вручили Нобелевскую премию по медицине
Каталин Карико и Дрю Вайсман получили награду на втором году открытия, в то время как остальных «признают» спустя 20 лет после открытия или вовсе после смерти, заявил НСН Владислав Жемчугов.
Лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии Каталин Карико и Дрю Вайсман получили награду за создание механизма, внеся изменения в кислоте, благодаря чему организм не отторгает мРНК-вакцины. Об этом рассказал НСН врач-иммунолог, доктор медицинских наук, главный специалист первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Владислав Жемчугов.
Ученые получили награду за открытия в области модификации нуклеозидных оснований, позволившие создать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.
«Эта вакцина от Moderna и Pfizer. Она отличается тем, что носитель информации сосредоточен в мРНК-вакцине. А на «Спутнике» – это носитель-вирус. Там встроен кусочек материала – коронавирус «вставлен» в аденовирус. То есть на него может формироваться иммунный ответ, и тогда вакцина действует хуже при повторном применении. Ее нейтрализует сам организм за счет того, что развивается иммунный ответ на носитель. А мРНК-вакцина «настраивается», и нобелевские лауреаты сделали так, что организм их не отторгает. Они внесли изменения в одной кислоте – удивительный, конечно, факт – и организм стал считать их «своими». Эта вакцина опасна, потому что она может вызывать неконтролируемый эффект размножения. Потому что она чужеродная, и на нее нет ответа. Я считаю, что это не очень хорошо», - признался Жемчугов.
Доктор уточнил, что премию вручили за открытие механизма, позволившего создать вакцину, а не за конечный продукт.
«За счет того, что они вызывают такое «вмешательство», многие опасаются. Важно понимать, что Нобелевскую премию дали за открытие механизма, а не за вакцину. Это большая разница. Они придумали механизм, как сделать так, чтобы мРНК с чужеродным организмом воспринималась как своя. При этом премию очень быстро вручили. Обычно премию дают, когда прошло 20 лет с открытия, или человек умер. А тут дали на втором году, потому что понятно, что это работает», - подытожил специалист.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал бессмысленной вакцинацию от коронавируса «Спутником V» и «Спутником Лайт».
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