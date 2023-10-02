«Для опасных вакцин»: Врач объяснил, за что вручили Нобелевскую премию по медицине

Лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии Каталин Карико и Дрю Вайсман получили награду за создание механизма, внеся изменения в кислоте, благодаря чему организм не отторгает мРНК-вакцины. Об этом рассказал НСН врач-иммунолог, доктор медицинских наук, главный специалист первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Владислав Жемчугов.

Ученые получили награду за открытия в области модификации нуклеозидных оснований, позволившие создать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.