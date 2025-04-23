На озере Байкал зафиксировали выброс нефти

Его сотрудники обнаружили разлившееся сырье в ходе наблюдений за нерпами в бурятской деревне Сухая. За зиму в озере накопилось слишком много углеводородов, поэтому они вырвались на поверхность в этом районе и создали масляные пятна.

Геологи знакомы с этим явлением с XIX века. Ученые подтвердили, что такое происходит ежегодно из-за богатых природных ресурсов Байкала. В его глубинах естественным образом появляются нефть и газ, которые иногда могут выйти наружу.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что в ОАЭ устранят разлив нефти до майских праздников.

