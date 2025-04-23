На озере Байкал зафиксировали выброс нефти

Подо льдом озера Байкал обнаружили выброс четырех тонн нефти, но это не связано с деятельностью человека, сообщает Байкальский музей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На Байкале помогли косуле, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно

Его сотрудники обнаружили разлившееся сырье в ходе наблюдений за нерпами в бурятской деревне Сухая. За зиму в озере накопилось слишком много углеводородов, поэтому они вырвались на поверхность в этом районе и создали масляные пятна.

Геологи знакомы с этим явлением с XIX века. Ученые подтвердили, что такое происходит ежегодно из-за богатых природных ресурсов Байкала. В его глубинах естественным образом появляются нефть и газ, которые иногда могут выйти наружу.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что в ОАЭ устранят разлив нефти до майских праздников.

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ФОТО: НСН/Олег Виноградов
ТЕГИ:НефтьБурятияБайкал

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