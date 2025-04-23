На озере Байкал зафиксировали выброс нефти
Подо льдом озера Байкал обнаружили выброс четырех тонн нефти, но это не связано с деятельностью человека, сообщает Байкальский музей на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Его сотрудники обнаружили разлившееся сырье в ходе наблюдений за нерпами в бурятской деревне Сухая. За зиму в озере накопилось слишком много углеводородов, поэтому они вырвались на поверхность в этом районе и создали масляные пятна.
Геологи знакомы с этим явлением с XIX века. Ученые подтвердили, что такое происходит ежегодно из-за богатых природных ресурсов Байкала. В его глубинах естественным образом появляются нефть и газ, которые иногда могут выйти наружу.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что в ОАЭ устранят разлив нефти до майских праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru