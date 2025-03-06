На Байкале помогли косуле, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно

Статус «Московский врач» получили 255 специалистов с начала года В центре Москвы ввели за 2024 год 10 инженерных и транспортных объектов Около двух тысяч инженерных сооружений промоют в столице после зимы Более 400 мероприятий к 8 Марта проведут культурные площадки Москвы Снежный покров растаял в столице