На Байкале помогли косуле, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно

Госинспекторы обнаружили на Байкале косулю, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно, рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

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Спасатели на руках донесли животное до берега. Убедившись, что оно в порядке, отпустили.

Косуля сразу же умчалась в лес.

Ранее в московском парке спасли птенца ушастой совы, выпавшего из гнезда, напоминает RT.

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ФОТО: «Заповедное Прибайкалье».
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