На Байкале помогли косуле, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно
6 марта 202513:36
Госинспекторы обнаружили на Байкале косулю, которая поскользнулась на льду и не могла встать самостоятельно, рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Спасатели на руках донесли животное до берега. Убедившись, что оно в порядке, отпустили.
Косуля сразу же умчалась в лес.
Ранее в московском парке спасли птенца ушастой совы, выпавшего из гнезда, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru