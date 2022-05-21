Мужчин и женщин на фото можно отличить по оттенкам белков глаз
Отличить мужчин от женщин легко отличить по оттенкам склер – белков глаз, считают американские ученые. Согласно результатам исследований, у мужчин склеры желтее и краснее, а у женщин имеют более голубоватый и зеленоватый оттенки.
Люди бессознательно реагируют на эти отличия, рассматривая фотографии, отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behaviour.
«Люди используют цвет склеры в качестве подсказки для вынесения связанных с полом суждений о лицах. При этом они делают это неосознанно», — цитирует главу исследований, профессора Ричард Рассел из Геттисбергского колледжа в Пенсильвании издание Daily Mail.
Ученые генерировали пары фотографий с одинаковыми лицами без ярко выраженных мужских или женских черт. Портреты отличались только цветом склеры. Участники эксперимента чаще оценивали лица с красно-желтыми оттенками склеры как мужские, а с сине-зелеными — как женские. При этом особое затруднение возникло при идентификации пожилых, потому что в этом возрасте оттенки глаз становятся менее выраженными, пояснил профессор Рассел.
Также участники эксперимента оценивали пол людей на фотографиях по улыбке, губам, линиям подбородка и форме носа.
Ранее ученым удалось выявить взаимосвязь между привлекательностью человека и состоянием его иммунной системы. В ходе эксперимента исследователи из Техасского христианского университета в США установили биологическую роль внешности, которая говорит окружающим о здоровье организма и «качестве» наследственности.
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