Придумана нейросеть для распознавания фото с Photoshop

Компания Adobe Systems, которая является разработчиком Photoshop, и учёные Калифорнийского университета в Беркли создали программный продукт, который способен выявить обработку фотографий с помощью Photoshop.

В компании Adobe заявили, что новая разработка должна снизить число поддельных изображений, для создания которых использовался графический редактор Photoshop. Технология создана с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. В компании планируют продолжить разработки, чтобы расширить сферу их применения, в том числе для криминалистики.

Ранее член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в эфире НСН рассказал, кому будет интересен «цифровой» виски.



