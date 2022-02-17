Ученые установили связь между красотой и здоровьем
Ученым удалось выявить взаимосвязь между привлекательностью человека и состоянием его иммунной системы. В ходе эксперимента исследователи из Техасского христианского университета в США установили биологическую роль внешности, которая говорит окружающим о здоровье организма и «качестве» наследственности.
Исследователь и автор статьи в престижном британском издании «Proceedings of the Royal Society» Саммер Менгелькох проводила онлайн-эксперимент с участием почти 500 добровольцев. Им показывали фотографии лиц и просили оценить их привлекательность. Параллельно, участники фотосессии прошли медицинское обследование, которое определило состояние их иммунитета и некоторые другие показатели здоровья.
Сопоставив эти данные, ученые пришли к выводу о том, что иммунная система более привлекательных людей работает несколько лучше, чем у тех, кого участники исследования отнесли к менее красивым. Также учёные отметили, что привлекательность мужских лиц соотносится с показателями активности Т-киллеров — клеток, которые борются с бактериальными инфекциями. Красота женских лиц коррелировала с уровнями глюкозы, антител и некоторых других веществ в крови.
Как пишет российский научно-популярный портал Naked Science, подводя итоги эксперименту, учёные пришли к выводу о том, что красота лица в любом случае может быть связана с генетикой в части наследования характеристик иммунитета.
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