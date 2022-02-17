Ученые установили связь между красотой и здоровьем

Ученым удалось выявить взаимосвязь между привлекательностью человека и состоянием его иммунной системы. В ходе эксперимента исследователи из Техасского христианского университета в США установили биологическую роль внешности, которая говорит окружающим о здоровье организма и «качестве» наследственности.

Исследователь и автор статьи в престижном британском издании «Proceedings of the Royal Society» Саммер Менгелькох проводила онлайн-эксперимент с участием почти 500 добровольцев. Им показывали фотографии лиц и просили оценить их привлекательность. Параллельно, участники фотосессии прошли медицинское обследование, которое определило состояние их иммунитета и некоторые другие показатели здоровья.