Великобритания начала вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna

Вакцинация от коронавируса препаратом американской компании Moderna стартует в Западном Уэльсе, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, британские власти планируют в ближайшие дни начать использование вакцины в других регионах королевства.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Использование препарата Moderna было разрешено в начале января, напоминает РИА ФАН.

Согласно результатам третьей фазы клинических исследований, вакцина Moderna показала эффективность 94,1%, отмечает RT.

