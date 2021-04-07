Великобритания начала вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna
Вакцинация от коронавируса препаратом американской компании Moderna стартует в Западном Уэльсе, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, британские власти планируют в ближайшие дни начать использование вакцины в других регионах королевства.
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Использование препарата Moderna было разрешено в начале января, напоминает РИА ФАН.
Согласно результатам третьей фазы клинических исследований, вакцина Moderna показала эффективность 94,1%, отмечает RT.
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