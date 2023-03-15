Минцифры: банковские сервисы должны развиваться только на российских платформах

«Здесь позиция совместная с ЦБ», - отметил министр.

Он также порекомендовал использовать для этих целей «VK Мессенджер», у которого неплохие показатели по количеству пользователей.

Ранее, как сообщала НСН, Максут Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России пока не приживаются.

