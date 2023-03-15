Минцифры: банковские сервисы должны развиваться только на российских платформах

Банковские сервисы должны запускаться только на российских платформах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике, сообщает «Интерфакс».

По его словам, речь не идет о запрете иностранных мессенджеров, просто в отдельных областях, таких как банковское дело, ведомство будет настаивать на приоритете российских.

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«Здесь позиция совместная с ЦБ», - отметил министр.

Он также порекомендовал использовать для этих целей «VK Мессенджер», у которого неплохие показатели по количеству пользователей.

Ранее, как сообщала НСН, Максут Шадаев заявил, что VPN-сервисы в России пока не приживаются.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ГосдумаРоссияМессенджерыБанки
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