«Китай в помощь»: На рынке производителей станций сотовой связи появился новый игрок

Российские операторы смогут оперативно перейти с базовых станций Nokia и Ericsson на аналоги от китайского бренда BeijingTech, заявил НСН Леонтий Букштейн.

Выход китайского производителя базовых станций для сотовой связи на российский рынок решит вопрос с ремонтом оборудования, сообщил в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн. При этом представители отрасли ожидают, что уже в 2025 году в России появятся собственные разработки, уточнил руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук.

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На российский рынок базовых станций для сотовой связи, с которого ушли Nokia и Ericsson, выходит новый игрок — китайская BeijingTech, пишут «Известия» со ссылкой на представителей компании. Организация производит сетевое оборудование для LTE и уже ведет переговоры с одним из российских операторов о его поставке. По словам Букштейна, можно предположить, что новое оборудование появится в России в обозримом будущем.

«Когда сообщили, что многолетние партнеры уходят, я был в шоке, поскольку параллельным импортом такое оборудование не завезти. И вот, наконец, сообщения, что вопрос если не решен, то решается. У наших компаний тысячи башен и на каждой висят устройства, которые нужно ремонтировать со временем. Думаю, в течение этого года решатся организационные, финансовые и технические вопросы, и мы сможем выдохнуть. Вероятно, технические специалисты России и Китая все проговорили, речь не о маленьком заказике, а о заказе, который двигает отрасль. Лично я смотрю на это со спокойствием и надеждой», - сказал он.

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В свою очередь Игорь Ящук заявил, что выход новой компании на российский рынок поможет Китаю избежать вторичных санкций.

«Полагаю, единственная принципиальная разница между компаниями в том, что новый китайский бренд не является мировым лидером продаж. Вполне вероятно, это будет та же линейка оборудования, которое предоставлялось Huawei – компанией, которая является крупным международным вендером, торгует в Европе и попадает под вторичные санкции. Новый бренд поможет Китаю избежать вторичных санкций со стороны западных партнеров», - сообщил собеседник НСН.

Как добавил эксперт, помимо поиска доступных зарубежных решений, в России продолжается работа по созданию собственного оборудования.

«Компетентные органы обещают нам, что в 2025-2026 году в крупных городах России стартует 5G на внутреннем оборудовании. Оно уже разрабатывается, но пока, видимо, не достигло необходимых целевых показателей для качественного покрытия. Думаю, в ближайшее время появятся тестовые зоны. Такой зоной может стать территория ВДНХ либо часть Тверской-Ямской улицы. К моменту завершения тестирования заводы выпустят необходимую партию оборудования», - заключил он.

Ранее вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко заявил, что в 2025 году в России намерены произвести тысячу российских базовых станций 5G. По его словам, активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях должно начаться с 2026 года в крупных городах России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МегаФон
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