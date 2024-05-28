«Китай в помощь»: На рынке производителей станций сотовой связи появился новый игрок

На российский рынок базовых станций для сотовой связи, с которого ушли Nokia и Ericsson, выходит новый игрок — китайская BeijingTech, пишут «Известия» со ссылкой на представителей компании. Организация производит сетевое оборудование для LTE и уже ведет переговоры с одним из российских операторов о его поставке. По словам Букштейна, можно предположить, что новое оборудование появится в России в обозримом будущем.

«Когда сообщили, что многолетние партнеры уходят, я был в шоке, поскольку параллельным импортом такое оборудование не завезти. И вот, наконец, сообщения, что вопрос если не решен, то решается. У наших компаний тысячи башен и на каждой висят устройства, которые нужно ремонтировать со временем. Думаю, в течение этого года решатся организационные, финансовые и технические вопросы, и мы сможем выдохнуть. Вероятно, технические специалисты России и Китая все проговорили, речь не о маленьком заказике, а о заказе, который двигает отрасль. Лично я смотрю на это со спокойствием и надеждой», - сказал он.