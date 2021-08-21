Анонимному хакеру вручат 150 тыс. рублей за взлом тестового онлайн-голосования
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов вручить анонимному программисту 150 тысяч рублей за то, что он смог выявить недостаток в системе электронного голосования в ходе ее тестирования. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.
Хакер сумел «испортить» один из двух бюллетеней и отказаться от него, что считалось невозможным, отмечают «Известия».
«Кто этот умелец, до сих пор неизвестно, так как всё произошло в анонимной зоне. А ведь Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба, готов передать ему заслуженный приз — 150 тыс. рублей», — сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Уточняется, что программисту для получения приза необходимо прислать разработчикам описание кейса с кодом по электронному адресу hacker@shtab.opmoscow.ru.
Такие же обращения опубликованы в Facebook, Twitter, Instagram и «ВКонтакте» общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что более 50% избирателей в столице на выборах депутатов Госдумы в сентябре проголосуют онлайн, сообщает Общественная палата города.
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