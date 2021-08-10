Московские наблюдатели заявили о жалобах на принуждение к онлайн-голосованию

Московский общественный штаб по наблюдению за выборами заявил о жалобах граждан на принуждение к участию в электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом заявил руководитель штаба, журналист, зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

По данным Венедиктова, часть заявителей являются действующими депутатами Мосгордумы. Он пояснил, что полученные жалобы не были анонимными. «Пять-шесть неанонимных обращений с указаниями трех организаций, в том числе, от депутатов Мосгордумы и кандидатов в депутаты», - передает слова Венедиктова «Интерфакс».

Венедиктов подчеркнул, что все жалобы касались принуждения к регистрации на онлайн-голосование. При этом жалоб на требование выдачи паролей от личных кабинетов не было выявлено.

В своем Telegram-канале Венедиктов отметил, что на встрече с заместителем мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым поднял данный вопрос, указав при этом, что нарушения затронули работников данной сферы. Отмечается, что заммэра "призвал некоторых особенно ретивых подчиненных к порядку".

